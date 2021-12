Multe per chi rifiuta pagamenti con bancomat (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la nuova stretta sui pagamenti elettronici. Sono previste sanzioni per chi non accetta pagamenti con bancomat o carte di credito sia per la vendita di prodotti sia per prestazioni professionali. Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la nuova stretta suielettronici. Sono previste sanzioni per chi non accettacono carte di credito sia per la vendita di prodotti sia per prestazioni professionali.

Advertising

Adnkronos : Il negoziante o il professionista non fa pagare con bancomat o carte? Da gennaio arrivano le multe. - HuffPostItalia : Multe per chi non accetta i pagamenti col bancomat - MediasetTgcom24 : Dl Recovery, verso multe per chi non accetta pagamenti con bancomat #Bancomat - palermomaniait : Da domani scatta l'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine: a chi si defila via arma e multe -… - b_1n0 : RT @Adnkronos: Da domani obbligo #vaccino covid per le forze dell'ordine, via arma e multe a chi si defila. -