LIVE Curling, Italia-Norvegia 0-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: nulla di fatto dopo i primi tre end (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.40: Non si sblocca il punteggio! Ancora una volta non si creano le condizioni giuste per tentare di conquistare il doppio punto e l’Italia sceglie di liberare la casa e tenere la mano. Ancora 0-0 19.28: Ancora un nulla di fatto tra Italia e Norvegia. Gli scandinavi si difendono bene e l’Italia sceglie di tenere la mano annullando l’end: 0-0 19.15: L’Italia sceglie di tenere la mano e libera la casa. Italia-Norvegia 0-0 dopo il primo end 19.03: Mano per l’Italia, si incomincia 19.00: Gonin, Arman, Mosaner e Retornaz in campo per gli azzurri, la Norvegia risponde con Vaagberg, Hoeiberg, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40: Non si sblocca il punteggio! Ancora una volta non si creano le condizioni giuste per tentare di conquistare il doppio punto e l’sceglie di liberare la casa e tenere la mano. Ancora 0-0 19.28: Ancora unditra. Gli scandinavi si difendono bene e l’sceglie di tenere la mano anndo l’end: 0-0 19.15: L’sceglie di tenere la mano e libera la casa.0-0il primo end 19.03: Mano per l’, si incomincia 19.00: Gonin, Arman, Mosaner e Retornaz in campo per gli azzurri, larisponde con Vaagberg, Hoeiberg, ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Curling Italia-Norvegia 0-0 Preolimpico 2021 in DIRETTA: nulla di fatto nel primo end - #Curling #Italia-Norv… - infoitsport : LIVE Curling, Italia-Repubblica Ceca 13-6 Preolimpico 2021 in DIRETTA: azzurre straripanti, demolite le ceche - infoitsport : LIVE Italia-Corea del Sud 1-7, Preolimpico curling 2021 in DIRETTA: le azzurre cedono alla corazzata asiatica - infoitsport : LIVE Curling, Italia-Olanda 6-6 Preolimpico 2021 in DIRETTA: i padroni di casa - infoitsport : LIVE Curling, Italia-Repubblica Ceca 8-2 Preolimpico 2021 in DIRETTA: ancora un punto per le azzurre nel quinto end -