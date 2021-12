**Governo: report 'Il fattore Draghi', per 70% deve restare a palazzo Chigi** (2) (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nell'analisi si sottolinea che "quanti dicono di essere totalmente soddisfatti del suo operato, sono gli elettori di Azione (40%), seguiti da quelli di Forza Italia (31%) e del Pd (22%). Fra quanti sono insoddisfatti in assoluto, cioè esprimono un giudizio nettamente negativo, al primo posto non ci sono né gli elettori di Fratelli d'Italia, né della Lega (che si collocano al secondo posto), ma gli elettori di estrema sinistra (Art. 1 e Sinistra italiana) per i quali i totalmente contrari arrivano al 44%". Un dato che nella ricerca si tenda a collegare alla condizione economica: "In generale e in astratto è da attendersi che chi si percepisce in una condizione economica e sociale migliore tenda ad avere un buon giudizio sul governo e, viceversa, chi sta peggio abbia giudizi critici". Il metro di giudizio più trasversale agli intervistati sull'azione di governo riguarda il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Nell'analisi si sottolinea che "quanti dicono di essere totalmente soddisfatti del suo operato, sono gli elettori di Azione (40%), seguiti da quelli di Forza Italia (31%) e del Pd (22%). Fra quanti sono insoddisfatti in assoluto, cioè esprimono un giudizio nettamente negativo, al primo posto non ci sono né gli elettori di Fratelli d'Italia, né della Lega (che si collocano al secondo posto), ma gli elettori di estrema sinistra (Art. 1 e Sinistra italiana) per i quali i totalmente contrari arrivano al 44%". Un dato che nella ricerca si tenda a collegare alla condizione economica: "In generale e in astratto è da attendersi che chi si percepisce in una condizione economica e sociale migliore tenda ad avere un buon giudizio sul governo e, viceversa, chi sta peggio abbia giudizi critici". Il metro di giudizio più trasversale agli intervistati sull'azione di governo riguarda il ...

