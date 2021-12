Genoa | Shevchenko | «La vittoria di questa sera è una boccata d’ossigeno»

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Andryi, allenatore del, ha parlato dopo ladella sua squadra con la Salernitana in Coppa Italia Ai microfoni di Mediaset, Andryiha parlato dopo–Salernitana. DICHIARAZIONI – «Forse è un po’ esagerato parlare di liberazione, ma certamente è una. E’ stata unameritata e, fatta eccezione per una parte del secondo tempo, credo che i ragazzi si siano ben comportati anche grazie all’approccio positivo di chi è entrato dalla panchina. Sapevo che avrei trovato delle difficoltà, ma piano piano stiamo cercando di uscire da questo momento. Ora abbiamo due partite di campionato teoricamente proibitive, ma proveremo a fare il massimo per poi buttarci sul mercato. Stiamo lavorando già da un ...

Advertising

Eurosport_IT : Prima vittoria di Shevchenko sulla panchina del Genoa, agli ottavi sarà ancora Genoa vs Milan - CalcioNews24 : #GenoaSalernitana, parla Sheva dopo il successo rossoblù ??? - infoitsport : Genoa, Shevchenko: 'Vittoria meritata, è una boccata d'ossigeno. Mercato? Siamo già al lavoro' - Puppaciuffi : RT @AleCat_91: Il Genoa viene spudoratamente tifato in ogni telecronaca perché è allenato da quel fighetto paraculo di Shevchenko fosse l'a… - sportli26181512 : Genoa, Shevchenko: 'Vittoria meritata. Mercato? Ci lavoriamo': Il tecnico: 'Ci attendono due partite proibitive in… -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Shevchenko

Commenta per primo Prima vittoria sulla panchina del(1 - 0 alla Salernitana nei sedicesimi di Coppa Italia) per Andriy, che a fine partita commenta a Italia 1 : 'Liberazione? Forse è un po' esagerato, ma certamente è una boccata d'...Ci sarà ancora il suo ex Milan sulla strada di, che trascina ilagli ottavi di finale di Coppa Italia grazie alla rete firmata al 76' da Ekuban che, con l'aiuto di una deviazione di mano di Di Tacchio ) decide una gara poco ...Prima vittoria dell'era Shevchenko grazie a Ekuban, ora sfida al Milan GENOVA (ITALPRESS) - Il Genoa vendica la sconfitta di inizio ottobre in campionato ed elimina la Salernitana dalla Coppa Italia.Genoa e Salernitana si sfidano nel match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: chi vince sfiderà il Milan agli ottavi di finale.