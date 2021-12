Fedez e il dramma del “dentista pedofilo”: confessione e lacrime, è l’inizio dei suoi problemi (Di martedì 14 dicembre 2021) Fedez si apre ad una confessione shock sul suo “dentista pedofilo”, una brutta esperienza che gli ha cambiato la vita: ecco cos’è successo. Fedez durante la confessione (screenshot)Negli ultimi giorni sono andate in onda le prime cinque puntate della nuova serie ideata dal rapper Fedez e dalla fashion blogger Chiara Ferragni, “The Ferragnez”.Il documentario, a poche ore dall’uscita, ha riscosso subito un enorme successo, proprio perché contraddistinto da una grande spontaneità e sincerità. La serie si concentra principalmente sulle vite dei due, ponendo un forte accento sulla loro quotidianità familiare e di coppia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scoppia il caso in Rai, è di nuovo Fedez contro tutti: “Querela!” Come per tutte le coppie, i ... Leggi su specialmag (Di martedì 14 dicembre 2021)si apre ad unashock sul suo “”, una brutta esperienza che gli ha cambiato la vita: ecco cos’è successo.durante la(screenshot)Negli ultimi giorni sono andate in onda le prime cinque puntate della nuova serie ideata dal rappere dalla fashion blogger Chiara Ferragni, “The Ferragnez”.Il documentario, a poche ore dall’uscita, ha riscosso subito un enorme successo, proprio perché contraddistinto da una grande spontaneità e sincerità. La serie si concentra principalmente sulle vite dei due, ponendo un forte accento sulla loro quotidianità familiare e di coppia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scoppia il caso in Rai, è di nuovocontro tutti: “Querela!” Come per tutte le coppie, i ...

infoitcultura : Fedez e il dramma della malattia che dovrà tenere sotto controllo per tutta la vita: “potrebbe degenerare come no” - strangerpizz : “Dikele che chiede di @Fedez ad ogni secondo, vi spiego mi chiedo se sono il suo dramma irrisolto” OGGI IN LOOP?? - fanella_luigi : Fedez e Chiara Ferragni, il sondaggio sul loro partito: ecco le cifre, un dramma politico per Matteo Renzi ==Solo u… - paolopoliti1 : Povero ZANZA - “Fedez e Chiara Ferragni, il sondaggio sul loro partito: ecco le cifre, un dramma politico per Matte… -