Attenti a ripetere l' errore di sottovalutazione anche con Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 14 dicembre 2021) FdI non è più “paccottiglia subculturale”, come ha detto Mauro Suttora su questo giornale, e se si vuole contrastare Giorgiaalle prossime elezioni, bisogna attrezzarsi e non commettere undi. Certo, fino a oggi FdI non aveva dato prova di possedere una classe dirigente all’altezza. L’incapacità di individuare dei candidati di peso alle recenti amministrative, la presenza di nostalgici, come il caso Fidanza-barone nero indicava, portava acqua al mulino di chi derubricava la creatura di Giorgiaa paccottiglia fascisteggiante. Partito post fascista identitario, culturalmente impreparato alle sfide del momento. Parallelamente, però,& co. stanno portando avanti una battaglia delle idee che merita rispetto e attenzione, la quale, se sarà prodromica a un ...