Arisa e il rimorso di averlo fatto | “Ho ceduto ma non lo rifarei”

Leggi su altranotizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) Rosalba Pippa in arteè una delle cantanti di maggior talento italiane e si può dire che di strada ne ha fatta tanta dalla sua prima apparizione a Sanremo. Recentemente ha rivelato qualcosa di cui si è pentita.-Altranotiziaha conquistato il pubblico con la sua semplicità ma allo stesso tempo il suo essere originale e fuori dalle righe è qualcosa di unico che appartiene soltanto a lei ed è quello che tutti amiamo. Una carriera piena di soddisfazioni ed un percorso pieno di crescita personale importante hanno trasformato la ragazzina timida in una donna consapevole. Qualcosa però che haè per lei motivo di pentimento, di cosa si tratta?e ildista avendo un ...