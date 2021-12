Alinghi e Red Bull ufficializzano la partecipazione all’America’s Cup 2024 (Di martedì 14 dicembre 2021) La collaborazione con Red Bull racing era nell’aria, ma oggi è stata ufficializzata dalla partecipazione di Alinghi all’America’s Cup 2024: un duo inedito, che promette un tasso di competitività molto elevato, per l’aggiudicazione della Vecchia Brocca. Sarà una edizione da record, quella numero 37 della Coppa America, se si considera anche la partecipazione dei dream team Luna Rossa, Ineos UK, American Magic (manca solo l’ufficialità) che hanno già assicurato che daranno filo da torcere al defender Team New Zealand. Alinghi è tornato: ed in questi anni non è stato a guardare. Anzi. Alinghi e Red Bull in America’s Cup: “Siamo tornati” Alinghi parte alla conquista dell’America’s Cup 2024, e lo fa con ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 14 dicembre 2021) La collaborazione con Redracing era nell’aria, ma oggi è stata ufficializzata dalladiCup: un duo inedito, che promette un tasso di competitività molto elevato, per l’aggiudicazione della Vecchia Brocca. Sarà una edizione da record, quella numero 37 della Coppa America, se si considera anche ladei dream team Luna Rossa, Ineos UK, American Magic (manca solo l’ufficialità) che hanno già assicurato che daranno filo da torcere al defender Team New Zealand.è tornato: ed in questi anni non è stato a guardare. Anzi.e Redin America’s Cup: “Siamo tornati”parte alla conquista dell’America’s Cup, e lo fa con ...

