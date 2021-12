Venezia: Zanetti, Inter è squadra più forte campionato (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Con la Juve siamo stati bravi a restare in partita dopo essere andati sotto, poi è stata una bella partita a viso aperto. Certo non è la miglior Juve di questi ultimi anni ma ha le carte in regola ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Con la Juve siamo stati bravi a restare in partita dopo essere andati sotto, poi è stata una bella partita a viso aperto. Certo non è la miglior Juve di questi ultimi anni ma ha le carte in regola ...

Advertising

calciomercatoit : ???#Milan, #Zanetti su #Caldara: 'La maturità tecnica ce l'ha, ma ha avuto due anni di stop per un infortunio grave.… - glooit : Venezia: Zanetti, Inter è squadra più forte campionato leggi su Gloo - interclubpavia : Venezia: Zanetti, Inter è squadra più forte campionato - sportface2016 : #Venezia, le parole di #Zanetti: 'L'Inter sta dimostrando qualcosa in più' - eldavidinho32 : RT @AzzoJacopo: Come ha correttamente rilevato ieri Parolo in cronaca su Dazn, la posizione di Bernardeschi tra le linee ha creato diversi… -