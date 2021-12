Variante Omicron | primo caso in Cina

(Di lunedì 13 dicembre 2021)dianche in. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tianjin Daily’, la nuovaè stata individuata su un viaggiatore proveniente dall’estero e arrivato lo scorso 9 dicembre a Tianjin, città portuale situata nel nord-est del Paese, non lontano da Pechino. Il paziente, secondo il giornale, è attualmente in isolamento e ricoverato in ospedale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

RobertoBurioni : Se questi dati MOLTO preliminari fossero confermati significherebbe che la variante omicron di SARS-CoV-2 è uno dei… - chetempochefa : 'E' notizia di questi giorni la presenza di questa Variante Omicron di cui sappiamo ancora poco, ma una delle poche… - SkyTG24 : La variante #Omicron del #coronavirus spaventa il Regno Unito. Il Paese ha deciso di alzare il livello di allerta d… - messina_oggi : Covid, Musumeci “Primo caso di Omicron in Sicilia, è paucisintomatico”PALERMO (ITALPRESS) – «Nei laboratori regiona… - alessandradale0 : RT @Dott_Fratto: Una utile tabella riassuntiva su ciò che sappiamo attualmente della variante #omicron tradotta in italiano dall’originale… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Omicron

... principalmente per tenere conto delle misure di contenimento del Covid - 19 in Europa e del potenziale impatto della nuova. Anche la previsione per il 2022 rimane invariata a 4,2 MB/...Londra, il 40% dei contagi èCirca il 40% dei nuovi contagi di Covid registrati a Londra è causato dalla. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, ...PALERMO (ITALPRESS) – «Nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo è stato sequenziato, anche in Sicilia, il primo caso di variante Omicron. Non è una sorpresa e a questo era predisposto il nostro ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - E' stato rilevato il primo caso di variante Omicron del Covid-19 nella Cina continentale. Lo riporta il Global Times. Si tratta di ...