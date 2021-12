Vaccino Novavax: presto il via libera al Nuvaxovid, a base proteica e "con meno effetti collaterali" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Vaccino Novavax: è in arrivo una nuova arma contro il virus, da affiancare ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che dagli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 13 dicembre 2021): è in arrivo una nuova arma contro il virus, da affiancare ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che dagli...

