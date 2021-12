Trieste è la città con la migliore qualità della vita d'Italia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quali sono le città in cui si vive meglio del 2021? Trieste, prima, segna il trionfo del Nord-est che figura con 7 province nella top-10 della classifica annuale per qualità della vita del Sole 24 Ore. I 90 indicatori statistici utilizzati per la compilazione della 32esima edizione del ranking sono raggruppati in sei macro-aree: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Demografia, società e salute, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero. Per ciascuno di loro, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. In classifica generale, dietro a Trieste, prima con 580,89 punti, si piazza Milano (580,59 punti), con Trento a completare il podio (564,58). Seguono ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) Quali sono lein cui si vive meglio del 2021?, prima, segna il trionfo del Nord-est che figura con 7 province nella top-10classifica annuale perdel Sole 24 Ore. I 90 indicatori statistici utilizzati per la compilazione32esima edizione del ranking sono raggruppati in sei macro-aree: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Demografia, società e salute, Ambiente e servizi, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero. Per ciascuno di loro, mille punti vengono dati alla provincia con il valoree zero punti a quella con il peggiore. In classifica generale, dietro a, prima con 580,89 punti, si piazza Milano (580,59 punti), con Trento a completare il podio (564,58). Seguono ...

