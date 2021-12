Tragedia di Ravanusa: salgono a sette le vittime, due ancora dispersi. Ecco cosa è successo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Agrigento, 13 dic – Dopo una notte di lavoro, sono stati individuati altri corpi sotto le macerie a Ravanusa: le vittime salgono a sette, due persone ancora disperse. A sentire i testimoni “c’era puzza di metano da giorni“. E’ possibile che chi gestisce il metanodotto cittadino non si sia accorto che c’era una perdita nelle condotte che ha creato quella “sacca di gas” di cui parlano i Vigili del fuoco. Una bolla di gas sotterranea esplosa con un innesco come un “frigorifero o una sigaretta”. Il consigliere comunale Giuseppe Sortino e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stringo confermano che “nella zona da giorni ci sarebbe stato un accumulo di gas metano nel sottosuolo che si sarebbe protratto fino a sabato“. Italgas dal canto suo afferma di non aver ricevuto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Agrigento, 13 dic – Dopo una notte di lavoro, sono stati individuati altri corpi sotto le macerie a: le, due personedisperse. A sentire i testimoni “c’era puzza di metano da giorni“. E’ possibile che chi gestisce il metanodotto cittadino non si sia accorto che c’era una perdita nelle condotte che ha creato quella “sacca di gas” di cui parlano i Vigili del fuoco. Una bolla di gas sotterranea esplosa con un innesco come un “frigorifero o una sigaretta”. Il consigliere comunale Giuseppe Sortino e il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Vittorio Stringo confermano che “nella zona da giorni ci sarebbe stato un accumulo di gas metano nel sottosuolo che si sarebbe protratto fino a sabato“. Italgas dal canto suo afferma di non aver ricevuto ...

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a #Ravanusa, estratto un corpo senza vita. E' la prima vittima della tragedia avvenuta ieri sera nell'Ag… - TeresaBellanova : Spaventose le immagini da #Ravanusa dove una fuga di gas ha provocato il crollo di una vasta area, con morti e feri… - JohSogos : RT @IlPrimatoN: Si indaga per capire se la rete del metano (che risale al 1984) fosse a norma #Ravanusa - hiboss_hiboss : RT @MarySha67744776: @noitre32 chissa' se serve il Gp o SGP per i volontari della tragedia di Ravanusa ?? la Palombelli sappiamo che non li… -