Toppa per Ingenuity su Marte: qualcosa è andato storto (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prosegue la missione di Ingenuity, la sonda spaziale che si trova su Marte, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e analizzare dati, assieme al rover Perseverance. Ingenuity, 13/12/2021 – Computermagazine.itRecentemente, come riportato da Hdblog.it, Ingenuity è riuscito a completare il suo diciassettesimo volo sul pianeta marziano, facendo una traverso verso nord est e attraverso cui si sta avvicinando sempre di più alla posizione da cui è partito la scorsa primavera, completando così il suo percorso. Ma qualcosa è andato storto nell’ultimo volo, in quanto il collegamento radio fra la stessa sonda e il rover Perseverance, si è interrotto durante un momento molto delicato, leggasi quello della fase di atterraggio. Ingenuity, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Prosegue la missione di, la sonda spaziale che si trova su, con l’obiettivo di raccogliere informazioni e analizzare dati, assieme al rover Perseverance., 13/12/2021 – Computermagazine.itRecentemente, come riportato da Hdblog.it,è riuscito a completare il suo diciassettesimo volo sul pianeta marziano, facendo una traverso verso nord est e attraverso cui si sta avvicinando sempre di più alla posizione da cui è partito la scorsa primavera, completando così il suo percorso. Manell’ultimo volo, in quanto il collegamento radio fra la stessa sonda e il rover Perseverance, si è interrotto durante un momento molto delicato, leggasi quello della fase di atterraggio., ...

Advertising

Yavonz15 : Il giorno dopo è brutto, non per la sconfitta che ci può stare, ma per il fatto che Ounas toppa dopo anni sistemati… - IlBeneVincera : ??la toppa è peggio del buco. Come si dice in questi casi: 'ha perduto una buona occasione per stare zitto' Piutto… - IlBeneVincera : @Cartabellotta @NicolaPorro la toppa è peggio del buco. Come si dice in questi casi: 'ha perduto una buona occasio… - AnnaAnn31099771 : @FabrizioDelpret Mattarella è causa di questo casino qui! Se avesse voluto fare l’interesse del Paese, avrebbe dovu… - Pinocchionline : @Massimo89612548 Infatti non ho detto che è una toppa perfetta, ma per rispondere al tuo dubbio: monitorare l'entra… -