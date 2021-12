Tesla - Elon Musk è la persona dell' anno secondo Time

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Peril 2021 si chiude in bellezza: dopo essere diventato l'uomo più ricco del mondo grazie all'exploit borsisticoa sua, è stato incoronato come "" dalla celebre rivista americana. Nel motivare la scelta, il magazine pone l'accento non solo su virtù e successi'imprenditore di origini sudafricane, ma ne evidenzia anche i vizi, tra cui la scarsa empatia con i collaboratori, e lo fa pure con una punta di sarcasmo. La descrizione., infatti, viene descritto come l'uomo che aspira a salvare il nostro pianeta e a procurarne un altro da abitare: clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman, canaglia; un folle ibrido di Thomas Edison, P.T. Barnum, Andrew ...