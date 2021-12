Simone Inzaghi si sta consacrando? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il 4-0 rifilato al povero Cagliari, l’Inter si è presa prepotentemente la vetta solitaria della classifica. Una presa di potere rabbiosa, l’urlo di battaglia di una squadra che non ha nessuna intenzione di abdicare al trono d’Italia. Dunque è corretto dire che Simone Inzaghi si sta consacrando come uno dei tecnici migliori in Italia? Simone Inzaghi si sta consacrando definitivamente? Il popolo nerazzurro aveva accolto con scetticismo l’approdo di Simone Inzaghi sull panchina dell’Inter. Il club nerazzurro aveva appena perso Antonio Conte e poi aveva dovuto avviare un’opera di smantellamento della squadra con la vendita di due pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku. Inzaghi era stato preso per sostituire il tecnico salentino e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 13 dicembre 2021) Con il 4-0 rifilato al povero Cagliari, l’Inter si è presa prepotentemente la vetta solitaria della classifica. Una presa di potere rabbiosa, l’urlo di battaglia di una squadra che non ha nessuna intenzione di abdicare al trono d’Italia. Dunque è corretto dire chesi stacome uno dei tecnici migliori in Italia?si stadefinitivamente? Il popolo nerazzurro aveva accolto con scetticismo l’approdo disull panchina dell’Inter. Il club nerazzurro aveva appena perso Antonio Conte e poi aveva dovuto avviare un’opera di smantellamento della squadra con la vendita di due pezzi pregiati come Hakimi e Lukaku.era stato preso per sostituire il tecnico salentino e ...

FcInterNewsit : ?? Dopo 17 giornate ci prendiamo ciò che è nostro. Siamo FINALMENTE PRIMI e lo siamo MERITATAMENTE. Come gioca l'Int… - capuanogio : Che bravo Simone #Inzaghi - Inter : Le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi e Ivan Perisic in vista di #RealInter - mjrrorbxll : RT @Mikelafo71: Simone Inzaghi è andato all’Inter e ha trovato una squadra perfetta per fare il suo calcio pure senza Lukaku. Sarri alla La… - fabbianorozzang : RT @CucchiRiccardo: L' #Inter non è soltanto forte. Gioca bene. Complimenti a Simone #Inzaghi. #InterCagliari -