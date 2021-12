Real Madrid, Butragueno: “Caso sorteggi deplorevole. Affronteremo Psg con consapevolezza” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “È stato sorprendente, deplorevole e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano il sorteggio, oltre che dell’intero mondo dello sport”. Così Emilio Butragueno commenta il caos avvenuto durante i sorteggi degli ottavi di Champions League, in cui il Real Madrid era prima stato sorteggiato contro il Benfica, ma poi, dopo la ripetizione, è stato accoppiato al Psg. Suoi nuovi rivali, il direttore delle relazioni istituzionali ha aggiunto: “Li affrontiamo con tutta l’illusione, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà del rivale e della categoria dei giocatori che hanno, ma con la certezza che la squadra giocherà due grandi partite. Speriamo di essere nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “È stato sorprendente,e molto difficile da capire. Tenendo conto dei milioni di tifosi che aspettavano ilo, oltre che dell’intero mondo dello sport”. Così Emiliocommenta il caos avvenuto durante idegli ottavi di Champions League, in cui ilera prima statoato contro il Benfica, ma poi, dopo la ripetizione, è stato accoppiato al Psg. Suoi nuovi rivali, il direttore delle relazioni istituzionali ha aggiunto: “Li affrontiamo con tutta l’illusione, consapevoli di cosa significhi questa competizione per questo club e per i nostri tifosi. Consapevoli anche della difficoltà del rivale e della categoria dei giocatori che hanno, ma con la certezza che la squadra giocherà due grandi partite. Speriamo di essere nel ...

Advertising

cachoo01 : Real Madrid - PSG - SaddickAdams : PSG vs Real Madrid. Pochettino in trouble #UCLdraw - albert_roge : PSG - Real Madrid ???????? - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio… - MaxDarko : RT @Charlie25477: Paris Saint Germain vs Real Madrid mi sa che Florentino s'incazza #UCLdraw #CeferinOut -