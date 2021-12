Quirinale: Conte, 'confronto interno al M5S costante e continuo per risultato condiviso' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Con i gruppi parlamentari inizieremo adesso il confronto" sul Quirinale, "però ho anche detto che i gruppi sono impegnati, al Senato in particolare, per la legge di bilancio. Ma è certo che avremo un confronto interno costante e continuo e quindi, com'è giusto che sia, dobbiamo pervenire a un risultato che sia quanto più ampiamente condiviso, per quanto riguarda sia il M5S che gli altri gruppi". Così il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Con i gruppi parlamentari inizieremo adesso il" sul, "però ho anche detto che i gruppi sono impegnati, al Senato in particolare, per la legge di bilancio. Ma è certo che avremo une quindi, com'è giusto che sia, dobbiamo pervenire a unche sia quanto più ampiamente, per quanto riguarda sia il M5S che gli altri gruppi". Così il leader 5 Stelle Giuseppe, al termine dell'incontro con il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi.

