Polemiche per la gaffe di Sala sullo sciopero “sbagliato”. E lui si giustifica: «Forse mi sono espresso male» (Di lunedì 13 dicembre 2021) «Lo sciopero probabilmente è sbagliato, ma è un diritto…». Beppe Sala non ha avuto il tempo di finire la frase sullo sciopero generale che è stato interrotto da cori e urla di disapprovazione. Tra i lavoratori in piazza c’è rabbia e sconcerto. Parole che sono state interpretate come un attacco al sindacato. Scoppiano le Polemiche. Ventiquattr’ore dopo quei fischi, ricevuti alle celebrazioni per l’anniversario dell’attentato in piazza Fontana sulle sue parole sullo sciopero del 16 dicembre, torna sull’argomento e si giustifica. «sono cose che capitano, Forse mi sono espresso male io. Ieri stavo cercando di dire “guardate che non si può ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021) «Loprobabilmente è, ma è un diritto…». Beppenon ha avuto il tempo di finire la frasegenerale che è stato interrotto da cori e urla di disapprovazione. Tra i lavoratori in piazza c’è rabbia e sconcerto. Parole chestate interpretate come un attacco al sindacato. Scoppiano le. Ventiquattr’ore dopo quei fischi, ricevuti alle celebrazioni per l’anniversario dell’attentato in piazza Fontana sulle sue paroledel 16 dicembre, torna sull’argomento e si. «cose che capitano,miio. Ieri stavo cercando di dire “guardate che non si può ...

