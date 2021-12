Napoli, si stringe per Parisi dell’Empoli: Giuntoli a colloquio con il club toscano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Napoli – Empoli, tralasciando il deludente risultato sportivo della squadra partenopea, è stata un’ottima occasione di calciomercato. Nel corso del match Fabiano Parisi, che già era un osservato speciale del Napoli, ha confermato le ottime impressioni generate nel corso della stagione a suon di buone prestazioni. Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha approfittato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021)– Empoli, tralasciando il deludente risultato sportivo della squadra partenopea, è stata un’ottima occasione di calciomercato. Nel corso del match Fabiano, che già era un osservato speciale del, ha confermato le ottime impressioni generate nel corso della stagione a suon di buone prestazioni. Il direttore sportivo delCristianoha approfittato L'articolo

Advertising

nefelef : RT @VesuvioLive: Alberto Angela, dichiarazione d’amore per Napoli: “Ti stringe al calore del suo petto” - ScorpioAngel_ : RT @VesuvioLive: Alberto Angela, dichiarazione d’amore per Napoli: “Ti stringe al calore del suo petto” - VesuvioLive : Alberto Angela, dichiarazione d’amore per Napoli: “Ti stringe al calore del suo petto” - GIANLUIGI771 : RT @iINSIDER_: #Giuntoli, summit di mercato con l'#Empoli. Il #Napoli stringe per Fabiano #Parisi Area Napoli ?????????????? Ricordatevi ?????? I… - DilectisG : RT @iINSIDER_: #Giuntoli, summit di mercato con l'#Empoli. Il #Napoli stringe per Fabiano #Parisi Area Napoli ?????????????? Ricordatevi ?????? I… -