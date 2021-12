Mazzola | «L' Inter con Inzaghi ha qualcosa in più Sorpasso una goduria»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “Adesso che è in testa non bisogna dire niente. Mai parlare di scudetto, porta sfortuna. La squadra rispetto a quella di Conte sembra non più cattiva ma su ogni palla lotta di più. Sono più amalgamati, li vedo meglio. La qualità migliore di? Il fatto di lavorare bene nella testa dei giocatori, fanno quello che lui vuole. Mi sembra che rispetto a Conte lo assimilino di più. La differenza è nel modo”. Così a LaPresse Sandro, stella dell’degli anni Settanta, nel commentare la formazione nerazzurra in testa alla classifica. “Ilal Milan? Bello, è sempre una. Il lavoro di Conte all’comunque resta, quando un allenatore lavora restano alcune cose dentro ai giocatori. Dzeko valore aggiunto? Sì, hain più”, ha aggiunto. ...

Da una bandiera del Milan, ad una dell', come Sandro, anche lui contrario: 'Mi sembra che insistendo sul nuovo stadio con annessi centro commerciale, hotel, ristorantie Milan ...La data della festa si avvicinò (3 maggio 1949) e su insistenza di, Novo fece una ... Quella partita con l'finì 0 - 0, Bacigalupo parò tutto quel che c'era da parare. C osì l'ultimo goal ...Sandro Mazzola ha parlato dell'Inter di Inzaghi e del sorpasso al Milan ai microfoni di La Presse: "Adesso che è in testa non bisogna dire niente. Mai parlare di scudetto, porta sfortuna. La squadra r ...Le dichiarazioni di Gianni Rivera e Sandro Mazzola sul tema stadio: "San Siro è la storia, perché abbatterlo?", "Come la Scala e il Duomo" ...