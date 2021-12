Matteo Berrettini a Sportface: “Anno chiuso in modo drammatico, ma è stata una grande stagione” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ora sto bene, mi sto allenando e sono tornato in campo. E’ stato un periodo difficile emotivamente parlando, ho chiuso la stagione con parecchio amaro in bocca, poi mi sono preso tempo per recuperare. Ora sto bene e mi sto preparando per l’Australia, manca molto poco”. Matteo Berrettini è stato ospite in esclusiva di Sportface.it e nel corso dell’intervista in diretta in compagnia del direttore Alessandro Nizegorodcew, di Matteo Mosciatti e di Lorenzo Ercoli, ha abbracciato tantissimi temi, a cominciare ovviamente dalla tristezza di aver chiuso una bella stagione con la delusione dell’infortunio alle Atp Finals di Torino: “Per chi mi conosce da tempo, sapete quanto ci metto a livello emotivo quando scendo in campo. Giocare le Finals in Italia era una ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Ora sto bene, mi sto allenando e sono tornato in campo. E’ stato un periodo difficile emotivamente parlando, holacon parecchio amaro in bocca, poi mi sono preso tempo per recuperare. Ora sto bene e mi sto preparando per l’Australia, manca molto poco”.è stato ospite in esclusiva di.it e nel corso dell’intervista in diretta in compagnia del direttore Alessandro Nizegorodcew, diMosciatti e di Lorenzo Ercoli, ha abbracciato tantissimi temi, a cominciare ovviamente dalla tristezza di averuna bellacon la delusione dell’infortunio alle Atp Finals di Torino: “Per chi mi conosce da tempo, sapete quanto ci metto a livello emotivo quando scendo in campo. Giocare le Finals in Italia era una ...

