Lucca: non respira più, neonato di un mese morto tra le braccia di mamma (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un di un mese è improvvisamente a , in provincia di Lucca . Il bimbo era in braccio alla madre quando ha cominciato ad avere difficoltà a respirare : è stato trasportato all'ospedale Opa di Massa , ma ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un di unè improvvisamente a , in provincia di. Il bimbo era in braccio alla madre quando ha cominciato ad avere difficoltà are : è stato trasportato all'ospedale Opa di Massa , ma ...

Advertising

TaccaRiccardo : @Noiconsalvini A Lucca, a Frrentino e sono i più recenti ma non ULTIMI!! se tutto ciò accade è SEMPRE merito di una… - Emilio00369657 : Sia chiaro non l ho scritto io Flop Lucca(dietro la lavagna) Vedove? @diegofornero ? - HoMadopa : RT @coluccilucca: Lucca 2022, il terzo polo: 'Letta? Non ha potere di veto sull'area moderata' - Luccaindiretta - coluccilucca : Lucca 2022, il terzo polo: 'Letta? Non ha potere di veto sull'area moderata' - Luccaindiretta - ValelaV91 : @xWiseGirl Io sono LOTR vita Natural durante e forse è un po' colpa sua se non sono mai riuscita ad apprezzare HP.… -