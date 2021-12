LIVE Sorteggi Champions League | chi pescano Juve e Inter?

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È il giorno deidi, Europae Conference. Le squadre italiane impegnate in Europa conosceranno le prossime rivali, il giorno e il luogo in cui scenderanno in campo. Inresistono solontus. Dopo le eliminazioni di Milan e Atalanta (retrocessa in Europa) dopo la fase a gironi, nerazzurri e bianconeri sono le uniche rappresentanti del nostro calcio presenti nel tabellone degli ottavi della massima competizione europea .: ecco i possibili accoppiamenti! Lantus, testa di serie dopo aver vinto il proprio girone davanti al Chelsea, spera di incontrare il Salisburgo o almeno una tra le due abbordabili portoghesi Benfica e Sporting. Potrebbe però ...

Archiviate le fasi a gironi, con la prossimità del Natale per le Coppe europee è tempo come tradizione didei primi turni ad eliminazione diretta. Si comincia alle 12 con gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League . Sorteggio Champions League 2021 - 2022: Italia rappresentata ......- Real Sociedad - NAPOLI - Olympiacos - LAZIO - Braga - Dinamo Zagabria Non teste di serie - Barcellona - Borussia Dortmund - Sheriff - Lipsia - Porto - Zenit - Siviglia - ATALANTA Ildi ...Tra pochissimo Juventus e Inter conosceranno le avversarie agli ottavi di finale. Bianconeri in prima fascia, in seconda la banda Inzaghi ...Alle ore 13 avranno inizio i sorteggi per i playoff dell'Europa League che sveleranno le otto partite da cui usciranno le ultime squadre che si giocheranno poi gli ottavi.