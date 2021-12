La F1 schiava di un regolamento asfissiante | Michael Masi | attuatore di norme con troppe eccezioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si fa fatica a capirci qualcosa. Il Mondiale 2021 di F1 ha avuto il proprio epilogo ad Abu Dhabi. Sul tracciato di Yas Marina il titolo è andato all’olandese della Red Bull Max Verstappen, davanti a Lewis Hamilton, ma le decisioni della Direzione Gara hanno fatto imbestialire la Mercedes. I motivi della contrarierà risiedono nella gestione del regime di Safety Car, causato dal crash a cinque giri dalla conclusione del canadese della Williams Nicholas Latifi. Ebbene,ha applicato ilin maniera tale di consentire la fase di “sdoppiaggio” solo alle monoposto che separavano Verstappen da Hamilton, quando in un primo momento si era compreso che tale procedura non venisse concessa per esigenze di tempo. Questo aspetto, oltre all’agire di Verstappen in curva-12, aveva alimentato non poche polemiche. Come è noto poi, ...