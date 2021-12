La batteria flessibile che può essere lavata in lavatrice è realtà. A breve in commercio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il prototipo funzionante di batteria può essere allungato di oltre il 50% rispetto alla dimensione normale e resiste ai cicli di lavaggio in lavatrice. È perfetta per indossabili ed abbigliamento smart, e potrebbe essere commercializzata presto... Leggi su dday (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il prototipo funzionante dipuòallungato di oltre il 50% rispetto alla dimensione normale e resiste ai cicli di lavaggio in. È perfetta per indossabili ed abbigliamento smart, e potrebbecommercializzata presto...

Nuova batteria è flessibile e lavabile in lavatrice, unica nel suo genere

L'UBC presenta la batteria elastica che si lava in lavatrice. Può rivoluzionare diversi settori I ricercatori della University of British Columbia hanno trovato un modo per rendere una batteria elastica. Può essere deformata in ogni modo ed è persino impermeabile ...

