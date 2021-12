Inzaghi | dopo Inter-Cagliari lo scivolone sulle scale | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021)per Simone Inzagh: non a livello professionale, visti i risultati dell’capolista, ma in senso assolutamente letterale. L’allenatore dei neroazzurri infatti al termine della partita contro il, vinta per quattro a zero, è caduto rovinosamente Il momento esatto del rovinosodi SimoneUn grande classico del mister: vittoria e scivolata #pic.twitter.com/YVYra4pf6e — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 12, 2021stava lasciando il terreno di gioco di San Siro mache portano agli spogliatoi è scivolato.Si è fatto male? Per fortuna no: l’incidente si è risolto subito con il mister che si è rialzato ...