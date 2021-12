Inter | Lautaro infermabile contro il Cagliari | il Toro s’infiamma con i sardi

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Ancora una voltailMartinez si è infiammato trovando la via del gol ben due volte: i numeri delcon iLa doppietta disegna un nuovo record personale per l’argentino (ora 10 gol in campionato, miglior marcatore della squadra), che prima di ieri non era mai andato a segno per quattro gare consecutive di A. Ma stavolta sembrava tutto già scritto prima del via, perché l’attaccante sembra trasformarsi quando sulla sua strada incrocia i, prima squadra a cui ha segnato da quando è in Italia, ma soprattutto vittima preferita in Serie A: ora sono sei i gol realizzatiil. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SU ...

Corriere dello Sport

La doppietta disegna un nuovo record personale per l'argentino (ora 10 gol in campionato, miglior marcatore della squadra), che prima di ieri non era mai andato a segno per quattro gare consecutive di A. Ma stavolta sembrava tutto già scritto prima del via, perché l'attaccante sembra trasformarsi quando sulla sua strada incrocia i sardi, prima squadra a cui ha segnato da quando è in Italia, ma soprattutto vittima preferita in Serie A: ora sono sei i gol realizzati contro il Cagliari. DIRETTA/Spezia (risultato finale 2 - 0): decidono Gagliardini e Lautaro Martinez QUOTE E PRONOSTICO Pur in chiara difficoltà, alla vigilia della sfida per la 17giornata di Serie A non possiamo ... Il Corriere dello Sport si sofferma anche sul tema dei rigori: ieri è arrivato un altro errore dal dischetto per Lautaro Martinez ... Per l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez vita sana circondato dall'affetto di famiglia e fidanzata: scopriamo tutto su di lui ...