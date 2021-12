GfVip | non so se ce la faccio Un addio inatteso | Signorini | emergenza concorrenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Grande Fratello s'allunga. Fino a marzo i gipponi saranno alle prese con il reality di Canale5, ancora una volta lunghissimo rispetto al passato. Manila Nazzaro, però, non ci sta e vorrebbe lasciare. I mesi di permanenza nella casa iniziano a diventare pesanti. "Io non so se ce la, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall'entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo", rivela ai suoi compagni di avventura. Poi l'ex Miss Italia continua a raccontare tutte le sue perplessità: "Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”. Ma ci pensa Soleil ...