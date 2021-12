Fedez | frecciatina a J-Ax in The Ferragnez?

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Uscito lo scorso 9 dicembre su Amazon Prime Video, Thesta avendo un grandissimo successo. In questi giorni sono in molti tra gli spettatori ad avere notato un passaggio in uno dei primi cinque episodi in cui, raccontando della sua carriera da imprenditore, potrebbe avere lanciato una affatto velataa J-Ax. Dall’uscita di The, avvenuta lo scorso 9 dicembre su Amazon Prime Video, sono

Advertising

Novella_2000 : #TheFerragnez, Fedez tira una frecciatina contro il suo ex socio J-Ax? - rainonmega : @ribaudo_rosario Ma mica parla di quello?? era una frecciatina a Fedez -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez frecciatina

E poi arriva anche lasu J - Ax : " Siam davvero convinti che fossero amici/come ai ...attacca anche Piersilvio Berlusconi Poisferra l'attacco anche contro Persilvio Berlusconi ...Nel momento in cui ricorda Giulio Regeni e Federico Aldovrandi,cita Andrea Bocelli a cui riserva un po' di ironia. Come si poteva immaginare c'è anche una bellaal Codacons , con ...Uscito lo scorso 9 dicembre su Amazon Prime Video, The Ferragnez sta avendo un grandissimo successo. In questi giorni sono in molti tra gli spettatori ad ...Da qualche giorno su Amazon Prime Video è arrivata la prima parte della serie “The Ferrganez”, che come il nome suggerisce racconta ...