Disabili: Draghi, 'ddl delega passaggio decisivo, auspico rapida approvazione' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Disegno di legge delega sulle Disabilità, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato -che spero lo approvi subito- segna un passaggio decisivo per raggiungere" gli obbiettivi per agevolare e migliorare la vita delle persone che fanno i conti con la Disabilità: "la sua approvazione è tra i traguardi che ci siamo impegnati con la Commissione Europea a raggiungere entro la fine dell'anno nel processo del Pnrr e confido che sarà raggiunto". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento alla Conferenza nazionale sulla Disabilità. "Semplifichiamo il sistema di riconoscimento della condizione di Disabilità, e lo allineiamo ai princìpi della Convenzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - "Il Disegno di leggesulletà, approvato alla Camera e attualmente in discussione al Senato -che spero lo approvi subito- segna unper raggiungere" gli obbiettivi per agevolare e migliorare la vita delle persone che fanno i conti con latà: "la suaè tra i traguardi che ci siamo impegnati con la Commissione Europea a raggiungere entro la fine dell'anno nel processo del Pnrr e confido che sarà raggiunto". Lo ha detto il premier Marioin undel suo intervento alla Conferenza nazionale sullatà. "Semplifichiamo il sistema di riconoscimento della condizione dità, e lo allineiamo ai princìpi della Convenzione ...

