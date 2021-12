Danimarca, due mesi di carcere per l’ex ministra dell’immigrazione. Separò una coppia di siriani (Di lunedì 13 dicembre 2021) l’ex ministra danese dell’immigrazione, Inger Stojberg, è stata condannata a 60 giorni di carcere per aver separato illegalmente una coppia di immigrati che hanno chiesto asilo illegalmente nel Paese. Non può impugnare la sentenza e deve scontare la pena. Danimarca, 2 mesi di carcere per l’ex ministra dell’immigrazione Stojberg è stata processata da una Corte speciale, istituita appositamente per il suo caso, dopo il via libera del Parlamento lo scorso febbraio. Si tratta di una procedura molto rara, prevista per i casi di abuso d’ufficio. È solo la sesta volta che accade nella storia danese. E la seconda negli ultimi cento anni. LEGGI ANCHE Danimarca, Rasmussen forma il governo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 13 dicembre 2021)danese, Inger Stojberg, è stata condannata a 60 giorni diper aver separato illegalmente unadi immigrati che hanno chiesto asilo illegalmente nel Paese. Non può impugnare la sentenza e deve scontare la pena., 2diperStojberg è stata processata da una Corte speciale, istituita appositamente per il suo caso, dopo il via libera del Parlamento lo scorso febbraio. Si tratta di una procedura molto rara, prevista per i casi di abuso d’ufficio. È solo la sesta volta che accade nella storia danese. E la seconda negli ultimi cento anni. LEGGI ANCHE, Rasmussen forma il governo ...

