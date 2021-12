Covid: Ronzulli (Fi), 'no vax ricoverati sottraggono posti letto a altri malati' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "C'è purtroppo uno zoccolo duro di popolazione che continua a rifiutare i vaccini, oltretutto a causa di teorie assurde. A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni posto letto occupato da chi contrae il Covid, magari perché non vaccinato, si sottrae la possibilità di un ricovero a un malato oncologico o con altre patologie, a una persona che necessita di un intervento o che ha avuto un incidente". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Mattino 5' su Canale 5. "Senza contare che la spesa per curare i no vax che finiscono ricoverati è di 50 milioni di euro al mese. Con queste persone bisogna continuare a dialogare, ma non dimentichiamo che sono i no vax che insultano e minacciano di morte chi è a favore del vaccino e non il contrario. Ieri è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic (Adnkronos) - "C'è purtroppo uno zoccolo duro di popolazione che continua a rifiutare i vaccini, oltretutto a causa di teorie assurde. A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni postooccupato da chi contrae il, magari perché non vaccinato, si sottrae la possibilità di un ricovero a un malato oncologico o con altre patologie, a una persona che necessita di un intervento o che ha avuto un incidente". Lo ha detto Licia, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a ‘Mattino 5' su Canale 5. "Senza contare che la spesa per curare i no vax che finisconoè di 50 milioni di euro al mese. Con queste persone bisogna continuare a dialogare, ma non dimentichiamo che sono i no vax che insultano e minacciano di morte chi è a favore del vaccino e non il contrario. Ieri è ...

Advertising

riby73 : @mattino5 DITE ALLA CAPRA DELLA RONZULLI che io ho preso il covid L anno scorso e la mia immunità fini ad oggi è d… - Martineaklov : RT @federico_1087: @GavinoSanna1967 Tutto ciò avviene perché da ormai vent'anni la magistratura è scomparsa da questo Paese. Saranno andati… - federico_1087 : @GavinoSanna1967 Tutto ciò avviene perché da ormai vent'anni la magistratura è scomparsa da questo Paese. Saranno a… - 821_paul : @lameduck1960 Eva fu sedotta e ingannata, la Ronzulli, mente, seduce e inganna. Alternativa Ronzulli crede verament… - FloydJethro69 : RT @strange_days_82: Non so voi, ma per me Borgonovo è uno dei migliori 5 giornalisti in Italia. Preparazione e dialettica ai massimi livel… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ronzulli Senza mascherine e controlli, Garattini tira le orecchie sul Covid Virologi schizofrenici, Ronzulli spara a zero sul Covid Altro elemento da non sottovalutare è l'importanza della vaccinazione anche nei Paesi poveri. 'Questo virus cambia molto rapidamente - prosegue ...

Virologi schizofrenici, Ronzulli spara a zero sul Covid 'Dall'inizio dovevamo parlare tutti con la stessa voce - ha detto la Ronzulli - Adesso dobbiamo cercare di convincere i dubbiosi e anche il super green pass è un modo per introdurre un obbligo ...

Covid: Ronzulli (Fi), 'no vax ricoverati sottraggono posti letto a altri malati' Il Tempo Covid: Ronzulli (Fi), 'no vax ricoverati sottraggono posti letto a altri malati' A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni posto letto occupato da chi contrae il Covid, magari perché non vaccinato ... Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia ...

Virologi schizofrenici, Ronzulli spara a zero sul Covid "Comunicazione schizofrenica anche da parte dei virologi". Licia Ronzulli di Forza Italia non usa mezze misure nel corso della puntata di ...

Virologi schizofrenici,spara a zero sulAltro elemento da non sottovalutare è l'importanza della vaccinazione anche nei Paesi poveri. 'Questo virus cambia molto rapidamente - prosegue ...'Dall'inizio dovevamo parlare tutti con la stessa voce - ha detto la- Adesso dobbiamo cercare di convincere i dubbiosi e anche il super green pass è un modo per introdurre un obbligo ...A questo proposito è opportuno ricordare che per ogni posto letto occupato da chi contrae il Covid, magari perché non vaccinato ... Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia ..."Comunicazione schizofrenica anche da parte dei virologi". Licia Ronzulli di Forza Italia non usa mezze misure nel corso della puntata di ...