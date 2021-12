Covid | 12 712 positivi e 98 vittime in 24 ore

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.712 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sa… - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 13 dicembre: 12.712 i nuovi casi e 98 i decessi. Tasso di positività al 4% - fattoquotidiano : Covid, i dati: 12.712 nuovi casi e 98 morti, tasso di positività al 4,1%. Crescono i ricoveri (+254) e le terapie i… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Covid, nelle ultime 24 ore 12.712 nuovi casi e 98 decessi. Tasso di positivita' al 4,1% - SecolodItalia1 : Covid, in Italia 12.712 nuovi casi e altri 98 morti. A Siena il primo caso di Omicron in Toscana… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 712

L'ospedale di Casalpalocco, vicino a Roma - Ansa . È di 12.nuovi casi e 98 morti il bilancio delle ultime 24 ore di epidemia diin Italia. I dati del ministero della Salute fanno registrare un tasso di positività che sale al 4% con 313.536 tamponi ...in Italia, il bollettino di oggi lunedì 13 dicembre 2021. Sono 12.i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.215. Sono invece 98 le vittime in un giorno , ieri erano state 66. Sono 290.ROMA (ITALPRESS) – Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi sono 12.712 (rispetto ai 19.215 del 12 dicembre). I tamponi processati sono 313.536 che portano il tasso di ...12.712 nuovi casi e 89 morti in 24 ore (I DATI) 18:05Alex Belli crolla dopo il “bacio finto” di Soleil, l’attore piange disperato: “Stron**” – IL VIDEO ???? 18:02Femminicidio Misterbianco, giornalista ...