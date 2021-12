Chi è Davide Silvestri? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su Davide Silvestri. Età, altezza, vita privata, fidanzata, Instagram e Grande Fratello Vip. Chi è Davide Silvestri Nome e Cognome: Davide SilvestriData di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 annialtezza: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata: Davide sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo Instagram: @Silvestri Davide Davide Silvestri età, altezza e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ecco tutto quello che sappiamo su. Età,, fidanzata,e Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 anni: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata:sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo: @età,e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Pablito01077651 : Ma allora chi lascia? Manila, Aldo, Francesca, Katia e Davide? #gfvip - ilCassandro : Alex non contento di Solei e Davide ha anche flirtato con merluzzo il quale aveva una faccia schifata perché si sa… - stefano_sanni79 : Davide batta - nontelodicoo : Possiamo tornare al periodo in chi stannavamo Davide go solo e non esistevano questi teatrini? #gfvip - thinkfree_carlo : RT @davide_vecchi: Dopo otto anni di balle uno spiraglio di verità. Ma perché Aglieco parla solo ora e accusa soltanto il pm Nastasi? E per… -