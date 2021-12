Champions League, agli ottavi sarà Inter-Ajax (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggiati gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 Si è concluso da poco il sorteggio a Nyon degli ottavi di finale della Champions League. Tra le 16 formazioni che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club c’è anche l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, inserita in seconda fascia affronterà l’Ajax, con il match di andata che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza. Ecco il quadro completo del primo turno ad eliminazione diretta. Benfica-Real Madrid Villarreal-Manchester City Atletico Madrid-Bayern Monaco Salisburgo-Liverpool Inter-Ajax Sporting-Juventus Chelsea-Lille PSG-Manchester United L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggiati glidi finale della2021/2022 Si è concluso da poco il sorteggio a Nyon deglidi finale della. Tra le 16 formazioni che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club c’è anche l’. La squadra di Simone Inzaghi, inserita in seconda fascia affronterà l’, con il match di andata che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza. Ecco il quadro completo del primo turno ad eliminazione diretta. Benfica-Real Madrid Villarreal-Manchester City Atletico Madrid-Bayern Monaco Salisburgo-LiverpoolSporting-Juventus Chelsea-Lille PSG-Manchester United L'articolo proviene da ...

