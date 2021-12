Anche il Liceo Augusto occupato dagli studenti (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – Anche il Liceo ‘Augusto’ si aggiunge alla lunga lista di scuole occupate a Roma dall’inizio della mobilitazione studentesca. L’istituto di via Appia è stato occupato questa mattina dagli studenti e dalle studentesse che, scrivono in un comunicato, hanno deciso di lottare “per un sistema scolastico diverso, accanto i lavoratori, per chiedere ad alta voce una scuola che si prenda cura degli insegnanti e degli studenti, per chiedere più investimenti sul nostro futuro, dei piani chiari rispetto ai soldi che verranno impiegati per la ripartenza e un maggiore protagonismo di noi giovani nella ripresa del paese”. Rivendicano un modello di scuola nettamente diverso da quello che stanno vivendo: “Vogliamo inoltre ricordare alla classe dirigente che la scuola non è ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma –il’ si aggiunge alla lunga lista di scuole occupate a Roma dall’inizio della mobilitazione studentesca. L’istituto di via Appia è statoquesta mattinae dalle studentesse che, scrivono in un comunicato, hanno deciso di lottare “per un sistema scolastico diverso, accanto i lavoratori, per chiedere ad alta voce una scuola che si prenda cura degli insegnanti e degli, per chiedere più investimenti sul nostro futuro, dei piani chiari rispetto ai soldi che verranno impiegati per la ripartenza e un maggiore protagonismo di noi giovani nella ripresa del paese”. Rivendicano un modello di scuola nettamente diverso da quello che stanno vivendo: “Vogliamo inoltre ricordare alla classe dirigente che la scuola non è ...

