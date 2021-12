Amadeus va da Fiorello per convincerlo a tornare a Sanremo per la terza volta. Impazza il gossip (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo e mentre sale la febbre da kermesse, Amadeus continua a mettere a posto tutti i tasselli prima della messa in onda. Il più importante di tutti è Fiorello, il quale ad oggi non ha ancora annunciato la sua presenza. Negli ultimi due anni l’attore e comico ha dato il meglio di sè, tra sketch, siparietti e non solo. Per questo in molti lo richiedono a gran voce. Amadeus va da Fiorello per Sanremo 2022 A rilanciare il gossip è stato Il Messaggero, ripreso poi da altre testate di gossip, secondo quanto riferito dal quotdiano Amadeus non sembrerebbe disposto ad arrendersi nell’avere accanto a sè l’amico di sempre Fiorello. Il comico infatti non ha ancora ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Manca pochissimo alla nuova edizione del Festival die mentre sale la febbre da kermesse,continua a mettere a posto tutti i tasselli prima della messa in onda. Il più importante di tutti è, il quale ad oggi non ha ancora annunciato la sua presenza. Negli ultimi due anni l’attore e comico ha dato il meglio di sè, tra sketch, siparietti e non solo. Per questo in molti lo richiedono a gran voce.va daper2022 A rilanciare ilè stato Il Messaggero, ripreso poi da altre testate di, secondo quanto riferito dal quotdianonon sembrerebbe disposto ad arrendersi nell’avere accanto a sè l’amico di sempre. Il comico infatti non ha ancora ...

Advertising

MondoTV241 : Sanremo 2022, Amadeus non si arrende, incontra Fiorello nella speranza di averlo al Festival #SANREMOFESTIVALRAI… - _Julia_GM : RT @mareadisogni: Tutti pensavamo che Amadeus non facesse Sanremo senza Fiorello ma in realtà lui non fa Sanremo senza Achille Lauro - QuotidianPost : Sanremo 2022, Fiorello mistero sulla sua partecipazione: ci sarà? - FabioTraversa : RT @mattmarzi: Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante Sanremo 2022: Tim non sarà sponsor del Festival. Ma… - WestRaymond3 : RT @mattmarzi: Niente spot con la voce di Mina o Amadeus in versione ballerino, durante Sanremo 2022: Tim non sarà sponsor del Festival. Ma… -