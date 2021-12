A Montesano sulla Marcellana c’è un assessore alla Gentilezza: è Antonietta De Luca (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiEssere assessore alla Gentilezza, è un ruolo che colei, o colui, che lo ricopre se lo deve sentire proprio. Per questa ragione la scelta del primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, è stata ponderata, riconoscendo recentemente la delega alla Gentilezza a Antonietta De Luca già assessore. Il significato attribuito a questo incarico dalla stessa De Luca: ”Significa fare del bene senza pretendere nulla in cambio, donare un sorriso attraverso un piccolo gesto “gentile “. L’auspicio é che la Gentilezza possa accompagnare ogni essere umano per tutta la vita”. Come nasce la sua sensibilità verso la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiEssere, è un ruolo che colei, o colui, che lo ricopre se lo deve sentire proprio. Per questa ragione la scelta del primo cittadino di, Giuseppe Rinaldi, è stata ponderata, riconoscendo recentemente la delegaDegià. Il significato attribuito a questo incarico dstessa De: ”Significa fare del bene senza pretendere nulla in cambio, donare un sorriso attraverso un piccolo gesto “gentile “. L’auspicio é che lapossa accompagnare ogni essere umano per tutta la vita”. Come nasce la sua sensibilità verso la ...

