Vipponi chiamano la famiglia | Alex Belli | “Mi ha risposto solo l’idraulico” | messaggi in codice al GF Vip? Ecco che succede

(Di domenica 12 dicembre 2021) I, in attesa della puntata di domani sera, hanno avuto la possibilità di parlare con i familiari per capire cosa fare: continuare o andare via dal Grande Fratellodopo il 13 dicembre?non ha ricevuto risposta ed avrebbe lanciato uno inparla con “”:in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, in attesa della puntata di domani sera, hanno avuto la possibilità di parlare con i familiari per capire cosa fare: continuare o andare via dal Grande Fratello Vip dopo il 13 dicembre? Alex ......e tra alcunila tensione è altissima. Tra le concorrenti più in vista in queste prime settimane c'è senza dubbio lei, Lucrezia , una delle tre principesse Selassié . Lulù, come la...Vipponi chiamano la famiglia, Alex Belli: “Mi ha risposto solo l’idraulico”, messaggi in codice al Grande Fratello Vip? Ecco che succede.Sabato pomeriggio ad altissima tensione nella casa del GF Vip: Alex Belli cede alla rabbia e si dirige verso la porta rossa.