Vanno in scena le banche centrali. Esame di fine anno (Di domenica 12 dicembre 2021) La prossima settimana a dominare la scena saranno le banche centrali che si riuniranno per annunciare le decisioni sulle strategie future che dovrebbero segnare un disallineamento della politica monetaria nelle due maggiori aree economiche occidentali. Mercoledì, 15 dicembre, è attesa la decisione della Federal Reserve che comunicherà anche le nuove previsioni su economia e inflazione. Le attese del mercato sono per una accelerazione del ritmo del tapering, per contrastare i forti rialzi inflazionistici. L’ultima lettura sui prezzi ha evidenziato una crescita record dal 1982, nel mese di novembre, salendo al 6,8% rispetto all’anno scorso. “Anche se atteso, questo dato è di gran lunga il più alto tra quelli registrati dalle economie sviluppate del mondo e ben al di sopra dell’obiettivo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 12 dicembre 2021) La prossima settimana a dominare lasarleche si riunirper annunciare le decisioni sulle strategie future che dovrebbero segnare un disallineamento della politica monetaria nelle due maggiori aree economiche occidentali. Mercoledì, 15 dicembre, è attesa la decisione della Federal Reserve che comunicherà anche le nuove previsioni su economia e inflazione. Le attese del mercato sono per una accelerazione del ritmo del tapering, per contrastare i forti rialzi inflazionistici. L’ultima lettura sui prezzi ha evidenziato una crescita record dal 1982, nel mese di novembre, salendo al 6,8% rispetto all’scorso. “Anche se atteso, questo dato è di gran lunga il più alto tra quelli registrati dalle economie sviluppate del mondo e ben al di sopra dell’obiettivo ...

Advertising

LUZrossonero : @dino_andreani ma veramente, hanno lì una scena da film di Tarantino, e vanno via a filmare gente che si da il cinq… - filpasquali : @Stennis65 @GermanoDottori Ma infatti per noi le diesel vanno bene, quello che contesto io è fare le quinte colonne… - Andreamarra1983 : @ImChiaraxoxo Altrimenti come ho detto ultima scena vanno insieme al cimitero e li dato lo stato@di tristezza ed il… - Andreamarra1983 : @ImChiaraxoxo Ho due pensieri : la scena in cui Simone aggredisce e manuel poi si calma e vanno al cimitero manuel… - llyfrausandrain : raga scusate mi è appena tornato in mente che non questo giovedì ma quello prima c'era una scena in cui manuel dice… -