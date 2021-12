Tre morti e 6 dispersi per le palazzine crollate nell' Agrigentino

(Di domenica 12 dicembre 2021) AGI - Un forte boato seguito dal crollo di una palazzina di quattro piani in via Galilei e il danneggiamento di numerosi edifici nel centro di Ravanusa,. La tragedia è avvenuta all'ora di cena, poco dopo le 20 e 30 di sabato 11 dicembre. Sono una quarantina gli edifici coinvolti. Quattro quelli crollati e tutti gli altri con gravi danni strutturali. E' un intero isolato - il quartiere Mastro Dominici - ad essere stato devastato. Tre al momento le vittime. Isono 6 appartenenti a più gruppi familiari, mentre due donne una di 83 anni, sono state tratte in salvo e trasferite in ospedale. Una è in codice rosso mentre l'altra non sarebbe in gravi condizioni. Disperazione al municipio di Ravanusa: una delle vittime è una dipendente del Comune, coinvolta insieme al marito entrambi nel crollo. “Ci eravamo visti ...

Il bilancio, al momento, è divittime accertate, sei persone disperse e di due superstiti estratti vivi dalle macerie . Contrariamente a quanto comunicato dalla protezione civile in un primo ...