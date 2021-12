Sport in tv oggi (domenica 12 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 12 dicembre 2021) oggi, domenica 12 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: la F1 con l’ultima gara del 2021, il calcio con la Serie A, l’atletica con gli Europei di cross, il basket con la Serie A, il badminton con i Mondiali, gli Sport invernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon, l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. CALENDARIO Sport INVERNALI domenica 12 dicembre 00.30 Volley, Mondiale per club: Civitanova-Sada Cruzeiro – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now, Volleyball World Tv 05.25 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni PSL maschile e femminile Bannoye – Nessuna copertura ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021)122021, saranno di scena diversi: la F1 con l’ultima gara del 2021, il calcio con la Serie A, l’atletica con gli Europei di cross, il basket con la Serie A, il badminton con i Mondiali, gliinvernali con le gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, freestyle, snowboard, slittino, bob e biathlon, l’IBU Cup junior di biathlon ed il Preolimpico di curling. CALENDARIOINVERNALI1200.30 Volley, Mondiale per club: Civitanova-Sada Cruzeiro – SkyUno, SkyArena, Sky Go, Now, Volleyball World Tv 05.25 Snowboard, Coppa del Mondo: qualificazioni PSL maschile e femminile Bannoye – Nessuna copertura ...

