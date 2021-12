Sampdoria | dopo le dimissioni tocca alla deleghe per Ferrero

(Di domenica 12 dicembre 2021) Massimoha siglato nei giorni scorsi leda presidente della: ora deve cedere lela vittoria nel derby contro il Genoa, per lasi torna a parlare del caso. Il presidente blucerchiato ancora al San Vittore, sta aspettando di capire se la pena a lui inflitta possa essere commutata in arresti domiciliari. Non è l’unica situazione spinosa, ci sarebbe da capire la documentazione sull’assegnazione delle, per questo come riportato dal Secolo XIX non si sarebbero versati ancora gli stipendi di ottobre. CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

i colpi fuori casa con Juve e Milan, il 2 - 2 con il Napoli, il Sassuolo ha l'intenzione di fermare un'altra big. Qualche numero: la Lazio è reduce dal successo contro lain campionato,...... ma sarà chiamata a rispondere presenteil ko in settimana in Champions League al Bernabeu ... l'ormai lontano 17 ottobre in casa contro la. Nel 2021 l'Inter è la squadra che ha vinto il ...Massimo Ferrero ha siglato nei giorni scorsi le dimissioni da presidente della Sampdoria: ora deve cedere le deleghe Dopo la vittoria nel derby contro il Genoa, per la Sampdoria si torna a parlare del ...Genoa-Sampdoria, le pagelle di SportFair: dominio della squadra blucerchiata che vince il derby della .... Importante scatto in avanti della Sampdoria, per la classifica e per il morale. I tre punti p ...