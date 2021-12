Patrick Zaki a Che tempo che fa: «È grazie a tutti voi se sono a casa» (Di domenica 12 dicembre 2021) Si sono tutti alzati in piedi nello studio della trasmissione Rai al momento del collegamento con la casa dello studente egiziano che ha salutato in italiano, ma parlato sempre in inglese. Sorride Patrick Zaki libero da pochi giorni e ringrazia continuamente l'Italia e tutti quello che gli sono stati vicino. «Voglio vivere a Bologna, voglio sentire quel calore meraviglioso che mi ha riservato» Leggi su vanityfair (Di domenica 12 dicembre 2021) Sialzati in piedi nello studio della trasmissione Rai al momento del collegamento con ladello studente egiziano che ha salutato in italiano, ma parlato sempre in inglese. Sorridelibero da pochi giorni e ringrazia continuamente l'Italia equello che glistati vicino. «Voglio vivere a Bologna, voglio sentire quel calore meraviglioso che mi ha riservato»

