Navigator, emendamento per garantire la continuità occupazionale di 2.500 addetti in attesa del passaggio ai centri per l'impiego (Di domenica 12 dicembre 2021) Tra gli emendamenti al decreto legge Recovery depositati in commissione Bilancio della Camera c'è anche una norma 'salva-Navigator'. Firmato dai relatori del decreto l'emendamento attribuisce alle Regioni la possibilità di subentrare all'Anpal Servizi nei contratti con queste figure professionali che hanno il compito di accompagnare i percettori di Reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro. I 2.500 Navigator, che sono in scadenza a fine anno dopo varie proroghe, potranno dunque continuare a lavorare fino al "completamento delle procedure di selezione e di assunzione del personale da destinare ai centri dell'impiego" ma comunque non oltre sei mesi. Lo scorso 18 novembre si era svolta una mobilitazione a Roma a cui avevano preso parte circa 400 Navigator provenienti da tutta ...

