LIVE Sci alpino, Slalom Val d'Isere in DIRETTA: Moelgg al via per primo, Vinatzer in corsa per la vittoria (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Perde tanto nel finale ma chiude comunque al secondo posto lo spagnolo Salarich con un ritardo di 23 centesimi da Haugan 13.03: Salarich ha un vantaggio di 11 centesimi all'intermedio 13.02: Guadagna tanto nel finale il norvegese Haugan che va al comando con 32 centesimi di vantaggio su Moelgg 13.01: All'intermedio Haugan ha 14 centesimi di vantaggio 13.00: Manche apparentemente senza errori per Moelgg che forse ha tirato un po' il freno a mano nella parte centrale chiudendo con un complessivo di 1'33?45 12.58: Moelgg entra al cancelletto e avrà la pista perfetta 12.56: Il tracciatore della seconda manche è il tecnico svizzero Thierry Meynet, -3° in partenza, -5° in arrivo la temperatura 12.53: Dieci atleti nell'arco di un secondo. Questi, a meno di ...

