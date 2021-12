LIVE Sci alpino, Slalom Val d’Isere in DIRETTA: Alex Vinatzer in corsa per la vittoria! Seconda manche dalle 13.00 (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE della Seconda manche dello Slalom speciale di Val d’Isere valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ dalle 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA manche DELLO Slalom 11.05: Squalificato il francese Muffat-Jeandet che occupava la sesta posizione e dunque la nuova classifica è questa. Cinque gli azzurri al via nella Seconda manche: 1 NOEL Clement FRA 44.51 2 Vinatzer Alex ITA 44.63 +0.12 3 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alladelladellospeciale di Valvalevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022 LADEL SUPERG DONNE DI ST. MORITZ10.30 LA CRONACA DELLA PRIMADELLO11.05: Squalificato il francese Muffat-Jeandet che occupava la sesta posizione e dunque la nuova classifica è questa. Cinque gli azzurri al via nella: 1 NOEL Clement FRA 44.51 2ITA 44.63 +0.12 3 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR ...

