Highlights e gol Seregno-Lecco 1-4 | girone A Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di domenica 12 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la diciottesima giornata delA del campionato di, in cui la formazione ospite ha travolto i padroni di casa mediante il punteggio di 4-1 grazie alle reti di Giudici, Iocolano, Petrovic e Celjak. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. SITO LEGA PRO SportFace.

DiMarzio : La #Turris ne fa cinque al #Messina di #Capuano. Guarda qui tutti i gol ????

La Fiorentina ha invece rifilato un poker alla Salernitana. A decidere la partita è il gol di Cutrone al 70'. Per gli uomini di Spalletti è la seconda sconfitta. VIDEO - Gli highlights e i gol di Turris-Messina, match valevole per la diciottesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/2022. VIDEO - Gli highlights e i gol di Padova-Sudtirol 0-0, match valevole per la diciottesima giornata del girone A del campionato di Serie C 2021/2022.