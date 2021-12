Esplosione a Ravanusa, si indaga per disastro e omicidio colposo: cosa sappiamo finora (Di domenica 12 dicembre 2021) Il bilancio provvisorio è di 3 morti e 6 dispersi: 2 donne estratte vive. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha fatto sapere che l’ipotesi più accreditata è quella della fuga di metano, ma non si escludono altre piste. Attesa l’ispezione del consulente tecnico nominato dalla Procura. Sotto sequestro 10mila metri quadrati. Un testimone: nei giorni scorsi fuoriusciva odore di gas dalla palazzina che è esplosa Leggi su tg24.sky (Di domenica 12 dicembre 2021) Il bilancio provvisorio è di 3 morti e 6 dispersi: 2 donne estratte vive. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha fatto sapere che l’ipotesi più accreditata è quella della fuga di metano, ma non si escludono altre piste. Attesa l’ispezione del consulente tecnico nominato dalla Procura. Sotto sequestro 10mila metri quadrati. Un testimone: nei giorni scorsi fuoriusciva odore di gas dalla palazzina che è esplosa

